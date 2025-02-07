СК возбудит дело из-за угроз главреду одного из российских СМИ

Бастрыкин инициировал уголовное дело из-за угроз главреду одного из СМИ

Следственный комитет России (СКР) возбудит уголовное дело по факту угроз в адрес главного редактора одного из СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что поручение о возбуждении дела дал лично председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В сообщении Следственного комитета говорится о поступающих угрозах физической расправы, связанных с публикациями, упоминающими определенную национальность.

«В медиапространстве сообщается, что главному редактору одного из информационных агентств поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей», — говорится в посте.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов получил указание возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СКР.

На днях председатель Следственного комитета заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России, что представляет серьезную угрозу обществу.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова.