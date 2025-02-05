В СК РФ отметили рост экстремизма среди мигрантов

Бастрыкин заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны мигрантов

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России, что представляет серьезную угрозу обществу. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания расширенной коллегии СК РФ Бастрыкин заявил, что число деяний экстремистского характера, совершенных мигрантами, увеличилось. По его словам, зафиксированы 253 случая таких преступлений. Бастрыкин отметил, что зачастую правонарушения совершают мигранты, которые находятся в России на незаконном положении, бесконтрольно перемещаются по ее территории и систематически игнорируют предписания миграционного законодательства.

С 5 февраля в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально находящихся в стране иностранных граждан.

В соответствии с ним иностранцы-нелегалы подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из страны. Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод таких граждан. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, в том числе недвижимое, пользоваться услугами банков.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал новую Стратегию по борьбе с экстремизмом в РФ. Согласно документу, одним из факторов, способствующих появлению экстремистских проявлений, является негативная ситуация с правонарушениями мигрантов в некоторых населенных пунктах Российской Федерации.

Ранее бизнес-сообщество РФ предложило способы урегулирования сферы миграции.