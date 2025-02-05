Вильфанд предупредил о штормовой погоде на юге России

На побережье Черного моря и на территории южных регионов России в ближайшие дни ожидаются сильные осадки и усиление ветра до 20-25 м/с. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Крыму 6–7 февраля ветер усилится до 25 м/с, пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега. Кроме того, прогнозируются метель и гололедица, отметил он.

В районе Сочи ждут грозу, ветер усилится до 20-25 м/с. Подобная погода будет в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа, уточнил Вильфанд.

По его словам, на юге России в конце недели будет небольшое понижение температуры: ночью — от -2 до -7°C, днем — от -1 до +4°C.

Накануне Вильфанд сообщил, что жителей Москвы ожидает рекордно высокое давление в предстоящую субботу, 8 февраля. Атмосферное давление будет колебаться от 775 до 777 миллиметров ртутного столба. Синоптик уточнил, что давление будет повышаться до понедельника, а затем опустится до нормальных показателей.

Ранее Вильфанд рассказал о температурных прогнозах на 2025 год.