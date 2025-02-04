Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в субботу

Жителей столицы ожидает рекордно высокое давление в предстоящую субботу, 8 февраля. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Над центром европейской России формируется область высокого давления (антициклон. — прим. ред.). Сейчас начало стремительно расти давление, оно будет расти в течение дня, а затем в среду, четверг, пятницу. И максимума давление достигнет в субботу, причем максимума невиданного», — заявил он.

По словам Вильфанда, показатели давления, которые будут в Москве 8 февраля, являются абсолютным рекордом метеонаблюдений. Атмосферное давление будет колебаться от 775 до 777 миллиметров ртутного столба.

Он добавил, что первые изменения произойдут во вторник и давление будет повышаться до понедельника, а затем опустится до нормальных показателей.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтвердила, что в Москве прогнозируется рекордное атмосферное давление. По ее словам, оно составит 775 мм ртутного столба.

Ранее врач назвал категории граждан, которые сильнее всех ощутят высокое давление 8 февраля.