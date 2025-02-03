Вильфанд рассказал о температурных прогнозах на 2025 год

Вильфанд: 2025 год по прогнозам может войти в пятерку самых жарких

2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на Земле. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ученый отметил, что прогнозы ставят нынешний год в число трех-пяти самых жарких. Согласно одному прогнозу, 2025 год займет даже второе место. При этом Вильфанд подчеркнул, что не стоит сейчас серьезно относиться к таким прогнозам. Они будут уточняться в середине года.

3 февраля Вильфанд заявил, что холодная фаза Ла-Ниньи не повлияет на состояние атмосферы.

За день до этого Вильфанд рассказал, что Ла-Нинья может влиять на погодные условия почти на всей планете.

Ла-Нинья — явление, при котором температура поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана снижается. В это время усиливаются стабильные восточные ветры, которые гонят теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате этого средние температуры воздуха во всем мире становятся ниже.

Ранее москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении.