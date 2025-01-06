Школьники в новогоднюю ночь избили мужчину и женщину в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье школьники избили мужчину и женщину в новогоднюю ночь

В Подмосковье четверо школьников избили мужчину и женщину в новогоднюю ночь. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 1 января в городе Долгопрудном. Группа подростков в возрасте от 14-ти до 15-ти лет напала на 35-летнего мужчину и избила его руками и ногами, а затем набросилась на 25-летнюю женщину.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех из четырех предполагаемых злоумышленников до того, как видео с инцидентом попало в интернет. В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Отмечается, что один из школьников признал вину в содеянном, а остальные ее отрицают. Четвертого подростка, которого не удалось найти, объявили в федеральный розыск.

Ранее мужчина ударил возлюбленную ножом в живот во время застолья в Ленобласти.