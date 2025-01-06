Мужчина ударил возлюбленную ножом в живот во время застолья в Ленобласти

РЕН ТВ: в Ленобласти мужчина ударил возлюбленную ножом в живот во время застолья

В Ленинградской области 35-летний мужчина во время застолья ударил свою сожительницу ножом в живот. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 5 января в деревне Кисельня. Во время застолья мужчина поругался со своей возлюбленной, проживающей с ним, и в ходе конфликта ударил женщину ножом в живот.

В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее колото-резаную рану. Состояние женщины оценили как тяжелое.

Сожителя женщины, напавшего на нее, задержали на месте. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что фигуранта неоднократно судили за грабеж, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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