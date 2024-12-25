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Врач объяснила, как подготовить организм к новогодним застольям

Врач Сережина: перед новогодними праздниками стоит употреблять больше клетчатки
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Новогоднее застолье — это всегда испытание для желудочно-кишечного тракта. Как подготовить организм к большим объемам калорийной пищи, рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, которые цитирует РИАМО, следует обратить внимание на свой рацион за несколько дней до новогодних праздников.

«Постепенно увеличивайте количество продуктов, богатых клетчаткой, таких как свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши. Они стимулируют перистальтику кишечника, способствуют выведению шлаков и готовят организм к переработке тяжелой пищи. Особенно полезны свекла, кабачки, тыква и брокколи», — сказала специалист.

Также она посоветовала соблюдать питьевой режим. День нужно начинать со стакана воды с лимоном, чтобы запустить работу печени и метаболизм.

До этого Сережина говорила, что майонез в новогодних салатах, содержащий довольно большое количество калорий, можно заменить на греческий йогурт. Его текстура схожа, но содержит намного меньше жиров и больше белка. Чтобы улучшить вкус заправки, специалист порекомендовала добавить дижонскую горчицу, лимонный сок, свежую зелень или измельченный чеснок.

Ранее академик рассказал, как встретить Новый год без вреда для здоровья.

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