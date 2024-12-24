Россиянам рассказали, чем можно заменить майонез в новогодних блюдах

Майонез в новогодних салатах, содержащий довольно большое количество калорий, можно заменить, например, на греческий йогурт. Его текстура схожа, но содержит намного меньше жиров и больше белка. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Чтобы улучшить вкус заправки, специалист посоветовала добавить дижонскую горчицу, лимонный сок, свежую зелень или измельченный чеснок.

Еще один вариант — сметанный соус, продолжила она. Стоит выбрать нежирную сметану, добавить специи и каплю растительного масла.

«Однако сам по себе майонез, приготовленный из качественных ингредиентов, не вреден — дело, скорее, в его количестве и качестве. Если вы употребляете его умеренно и выбираете варианты без добавления сахара и искусственных компонентов, вреда от него не будет», — отметила врач.

До этого Сережина говорила, что картофель в традиционном новогоднем салате оливье можно заменить на отварной батат или сырой авокадо. Данные продукты, по ее словам, содержат больше клетчатки и витаминов. Вместо докторской колбасы эксперт посоветовала использовать отварную курицу или индейку.

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