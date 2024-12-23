Академик рассказал, как встретить Новый год без вреда для здоровья

В новогодние праздники не стоит злоупотреблять едой, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом в интервью kp.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, стоит также не забывать о физической активности в эти дни. Он отметил, что Новый год лучше встречать в кругу семьи.

«Можно ходить в гости, только не для возлияний и не для чревоугодия, а просто — чтобы пообщаться, посетить какие-то мероприятия, особенно на воздухе», — сказал Онищенко.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что количество вреда от алкогольных напитков зависит от того, что и сколько человек употребляет. По ее словам, важно внимательно следить за своим состоянием во время новогоднего застолья.

Она посоветовала отдавать предпочтение сухому вину или крепким напиткам, избегая при этом ликеров и коктейлей, поскольку помимо алкоголя они содержат сахар, а это двойной удар по организму. Кроме того, специалист рекомендует не смешивать разные виды спиртного и пить только на сытый желудок.

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