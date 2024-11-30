Москвич пригласил знакомого пожить у себя, а потом избил его бейсбольной битой и ограбил

В Москве 37-летний местный житель пригласил 36-летнего знакомого пожить у себя, а потом избил его битой и ограбил. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в квартире на Черноморском бульваре. Хозяин жилища пригласил случайного знакомого пожить у себя, и тот согласился.

Когда временный жилец вернулся в квартиру в один из дней, пьяный хозяин набросился на него с бейсбольной битой и нанес мужчине множественные удары по телу и голове. После этого он забрал у избитого семь тысяч рублей и мобильный телефон.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Вред, причиненный его здоровью, оценили как тяжкий.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Костроме сосед избил женщину на глазах у ее 11-летнего сына из-за шума в квартире.