В Костроме сосед избил женщину на глазах у ее 11-летнего сына из-за шума в квартире

В Костроме визит на квартиру, которая выставлена на продажу, закончился для местных жителей посещением медиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказал один из пострадавших, Алексей, вместе с сестрой и 11-летним ребенком после поездки на дачу решили посетить квартиру, которой семья ищет нового владельца.

Ночью в жилье постучался сосед и, когда мужчина открыл дверь, ударил его в лицо. После этого гость нанес еще несколько ударов россиянину и, когда к ним подбежала сестра Алексея, избил и ее тоже. Все это происходило на глазах у мальчика.

«На шум выбежали другие соседи, после этого сосед ушел в свою квартиру», – сообщается в публикации.

Медики диагностировали у первого пострадавшего порезы, ссадины и вывихи, у его родственницы были гематомы на лице.

Известно, что причиной визита соседа стало то, что владельцы громко включили музыку, танцевали и разговаривали. Однако Алексей не согласен с этим. По его словам, ночью они не шумели, в жилье была «идеальная тишина».

Владельцы обратились в полицию.

Ранее россиянин жестоко избил соседа битой, пытаясь успокоить.