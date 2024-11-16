В Калининграде мальчик застрял между стволами деревьев, его вытаскивали спасатели

Школьник из Калининграда забрался на дерево и крепко застрял, вызволять его пришлось спасателям. Об этом ссообщается в Telegram-канале МЧС России.

Семилетний покоритель вершин неудачно спускался с дерева и понял, что самостоятельно не может вытащить ногу: она оказалась зажата между стволами деревьев. Очевидцы обратились в экстренные службы, на место прибыли спасатели.

С помощью специального инструмента они разжали ловушку и освободили мальчика. Ребенка передали медикам скорой помощи. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом. За несколько часов инородное тело в ухе расширилось от влажности. Мальчик был доставлен в больницу. Медикам удалось безопасно извлечь орех из ушной раковины. Состояние мальчика не вызывает у врачей опасений, спустя сутки он был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье ребенок едва не лишился зрения, напоровшись глазом на ветку.