Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде мальчик застрял между стволами деревьев, его вытаскивали спасатели

В Калининграде спасли ребенка, зажатого между стволами деревьев

Школьник из Калининграда забрался на дерево и крепко застрял, вызволять его пришлось спасателям. Об этом ссообщается в Telegram-канале МЧС России.

Семилетний покоритель вершин неудачно спускался с дерева и понял, что самостоятельно не может вытащить ногу: она оказалась зажата между стволами деревьев. Очевидцы обратились в экстренные службы, на место прибыли спасатели.

С помощью специального инструмента они разжали ловушку и освободили мальчика. Ребенка передали медикам скорой помощи. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом. За несколько часов инородное тело в ухе расширилось от влажности. Мальчик был доставлен в больницу. Медикам удалось безопасно извлечь орех из ушной раковины. Состояние мальчика не вызывает у врачей опасений, спустя сутки он был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье ребенок едва не лишился зрения, напоровшись глазом на ветку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами