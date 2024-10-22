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Потерпевший крушение в Судане Ил-76 был снят с регистрации в январе 2024 года

NWCA: сбитый в Судане Ил-76 сняли с регистрации в Киргизии в январе 2024 года

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РИА Новости

Самолет Ил-76, потерпевший крушение в Судане, был снят с регистрации в Киргизии в январе 2024 года. Об этом сообщил представитель организации New Way Cargo Airlines (NWCA), передает РИА Новости.

Отмечается, что самолет был зарегистрирован на территории Киргизии в компании New Way Cargo Airlines. Воздушное судно имело номер EX 76011. Компания проработала с этим самолетом около 8 месяцев. 10 января собственник самолета заявил, что контракт закончился и он хотел бы расторгнуть договор.

Грузовой Ил-76 был сбит накануне повстанцами Судана. На его борту находились два россиянина. Предварительно, самолет помогал самим же мятежникам, но те перепутали борт с бомбардировщиком врагов. Один из членов экипажа — известный в свое время в авиационных кругах Виктор Гранов. Его называли безбашенным авантюристом, который «всех кидает», но при этом талантлив как пилот и умеет обаятельно «затуманить мозг». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с моментом падения самолета Ил-76 в Судане.

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