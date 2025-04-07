Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде рассказали, что в ВСУ делают с покаявшимися дезертирами

Депутат Рады Скороход: вернувшиеся в ВСУ дезертиры оказываются в штурмотрядах
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), самовольно покинувшие часть, по возвращении в армию становятся штрафниками и направляются в штурмовые подразделения. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью директору Украинского института политики Руслану Бортнику, пишет ТАСС.

«Оказывается, из СОЧ (самовольное оставление части. — «Газета.Ru») можно вернуться <…> только в определенные части. В своем большинстве это штурмовые бригады», — сказала Скороход.

Дезертирство, принимающее порой массовый характер, стало серьезной проблемой для ВСУ. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, только по официальным данным, на 1 апреля было зарегистрировано более 175 тысяч случаев дезертирства. Однако в реальности эта цифра гораздо больше и достигает примерно 250 тысяч военных.

В конце ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий вернуться на службу солдатам, которые впервые самовольно покинули воинскую часть. Уточнялось, что служба будет продолжаться в соответствии с подписанным контрактом. Также закон предусматривал восстановление военнослужащим денежного довольствия и сохранение различных льгот и социальных гарантий.

Ранее в Курахово поймали украинских солдат, переодетых в гражданскую одежду.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами