В Раде рассказали, что в ВСУ делают с покаявшимися дезертирами

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), самовольно покинувшие часть, по возвращении в армию становятся штрафниками и направляются в штурмовые подразделения. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью директору Украинского института политики Руслану Бортнику, пишет ТАСС.

«Оказывается, из СОЧ (самовольное оставление части. — «Газета.Ru») можно вернуться <…> только в определенные части. В своем большинстве это штурмовые бригады», — сказала Скороход.

Дезертирство, принимающее порой массовый характер, стало серьезной проблемой для ВСУ. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, только по официальным данным, на 1 апреля было зарегистрировано более 175 тысяч случаев дезертирства. Однако в реальности эта цифра гораздо больше и достигает примерно 250 тысяч военных.

В конце ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий вернуться на службу солдатам, которые впервые самовольно покинули воинскую часть. Уточнялось, что служба будет продолжаться в соответствии с подписанным контрактом. Также закон предусматривал восстановление военнослужащим денежного довольствия и сохранение различных льгот и социальных гарантий.

Ранее в Курахово поймали украинских солдат, переодетых в гражданскую одежду.