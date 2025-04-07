Россиян предупредили о схеме мошенничества с курьерскими приложениями

Мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян под названием «призрачный курьер». Об этом в интервью РИА Новости рассказала инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности «Газинформсервиса» Ирина Дмитриева.

Схема подразумевает, что злоумышленники звонят человеку под предлогом «отдать даром дорогую технику», а потом просят скачать приложение курьерской доставки и загружают на устройство вирус.

«Под любыми публикациями, от политических новостей до обсуждений фильмов, злоумышленники оставляют сообщения «Отдам даром дорогую технику». Например, в таких комментариях регулярно фигурируют предложения безвозмездно предоставить дорогие телевизоры», — заявила аналитик.

Дмитриева отметила, что мошенник хочет перевести диалог в личную переписку, чтобы использовать желание человека обогатиться. После этого злоумышленник предлагает встретиться, создавая иллюзию доверия. Однако в день предполагаемой встречи мошенник не приходит по разным обстоятельствам и предлагает отправить технику доставкой и просит скачать приложение для якобы отслеживания курьера.

После установки файла на устройстве активируется вредоносное программное обеспечение (ПО), которое может красть данные и активизировать DDoS-атаки.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что мошенники начали активно применять новую схему обмана, основанную на рассылке фейковых квитанций с огромными задолженностями по коммунальным услугам и квартплате.

Ранее специалист представил топ-5 самых часто применяемых схем мошенников.