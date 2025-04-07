В Белоруссии прокомментировали отказ ЦЕРН работать с российскими и белорусскими учеными

Посол Белоруссии в Швейцарии Ганевич оценил отказ ЦЕРН от сотрудничества с РФ

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич заявил РИА Новости, что отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества с российскими и белорусскими учеными «красноречиво» характеризует западных партнеров.

«Сам подход к белорусским и российским исследователям укладывается в канву западной «культуры отмены» в спорте, сфере культуры и других областях и красноречиво характеризует наших так называемых партнеров», — поделился Ганевич.

До этого агентство Associated Press писало, что ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представили проект Будущего кольцевого коллайдера (БКК) — преемника Большого адронного коллайдера (БАК). Новый ускоритель частиц будет иметь длину 91 км (почти в 3,5 раза больше БАК) и сможет проводить эксперименты, которые помогут раскрыть загадки фундаментальной физики.

По словам специалистов, БКК позволит точнее изучить свойства бозона Хиггса, найти ключи к разгадке темной материи и энергии и проводить другие изыскания за пределами Стандартной модели физики.

Ранее на Большом адронном коллайдере обнаружили новую античастицу.