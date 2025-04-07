Гарик Харламов посмеялся над рекордом Овечкина

Российский комик Гарик Харламов посмеялся над рекордом российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который побил «вечное» достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб. Шутку он отпустил у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уэйну Гретцки осталась одна шайба до рекорда Овечкина!» — написал Харламов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории.

Накануне солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравил Овечкина с новым снайперским рекордом лиги и переписал текст культовой песни «18 мне уже».

Ранее Киркоров опоздал на концерт из-за рекорда Овечкина.