Путин поздравил Овечкина с рекордом

Президент России Владимир Путин поздравил российского нападающйего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», — говорится в телеграмме.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин раскрыл имя игрока, без которого не побил бы рекорд.