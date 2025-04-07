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Автомобиль взорвался в центре Киева и попал на видео

Readovka: Автомобиль взорвался в центре Киева — кому он принадлежит, неизвестно
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Кадр из видео/Telegram

В центре Киева возле метро взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Киевские паблики сообщают о взрыве автомобиля возле метро «Олимпийская» — кому именно принадлежит подорванная машина, пока неизвестно. Судя по кадрам пожара, горит двигатель авто», — говорится в сообщении.

По информации источника, есть вероятность, что под автомобиль поместили взрывчатку. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на месте инцидента, но причастен ли он к произошедшему, неизвестно.

До этого сообщалось, что в подземный переход станции метро «Парк Победы», расположенной на Кутузовском проспекте в Москве, влетела грузовая «Газель». ДТП случилось по направлению в область. Машина получила сильные повреждения, ее кузов «снесло» потолком подземного перехода. Водитель смог самостоятельно выйти из транспортного средства, однако внутри оказался зажат еще один человек. Очевидцы пытаются помочь ему выбраться из «Газели».

Ранее в Магадане праворульный Nissan уплыл от хозяина на льдине в Японию.

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