Названы 5 самых дешевых отечественных кроссоверов в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-5 самых дешевых новых российских внедорожников и кроссоверов.

«Первое место в этом рейтинге уже по традиции заняла Lada Niva Legend. Сегодня автомобиль можно купить минимум за 1 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

Второе место заняла Lada Niva Travel, цены на который стартуют от 1,3 млн рублей. Два недорогих внедорожника есть и у Ульяновского автозавода. Один из них — это УАЗ «Хантер» со стартовой ценой 1,5 млн рублей. Вторая модель — УАЗ «Патриот». Его рекомендованная розничная стоимость стартует с отметки 1,68 млн рублей.

Пятое место у переднеприводного «Москвич 3» со стартовым ценником на уровне 1,7 млн рублей.

До этого стало известно, что самыми востребованными среди автомобилей с пробегом у московских покупателей в первые два месяца 2025 года были автомобили марки Lada, их приобрели 3,9 тыс. жителей столицы. На втором месте были подержанные автомобили Kia (3,7 тыс. шт.), на третьем – BMW (3,5 тыс. шт.).

Кроме того, на вторичном рынке в Москве популярностью пользовались Mercedes-Benz и Hyundai. Подержанные автомобили вышеперечисленных брендов составляют 35% от общего количества проданных на столичном рынке в январе и феврале 2025 года. Кроме того, самыми популярными марками автомобилей в столице стали Haval, Geely, Lada, Chery и Changan.

Ранее три бренда снизили цены на свои автомобили в России.