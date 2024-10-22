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Норвегия продлила контроль на границе из-за угрозы терроризма

Минюст Норвегии продлил контроль на границе до 11 ноября из-за угрозы терактов

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Depositphotos

Норвежские власти продлили действие временного контроля на границе до 11 ноября. Об этом сообщила глава минюста Норвегии Эмили Энгер Мель, ее цитирует ТАСС.

«Сейчас мы продлеваем пограничный контроль на 20 дней, но я не исключаю, что мы продлим его и дальше. Причиной моего решения является сохраняющаяся повышенная террористическая угроза...» — заявила министр.

По словам политика, риск совершения терактов сохраняется, «особенно против еврейских и израильских лиц и учреждений в Норвегии».

Временный пограничный контроль ввели в Норвегии 12 октября после инцидентов в Швеции, где было обстреляно представительство оборонной компании из Израиля, и в Дании, где у израильского посольства произошли взрывы.

Кроме того, 8 октября норвежская полиция повысила уровень террористической угрозы в королевстве до высокого в связи с обострением ситуации в ближневосточном регионе.

Ранее сообщалось, что Норвегия потратит десятки миллионов на производство оружия для Украины.

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