Пользователи соцсетей нашли «человеческое лицо» на снимках с Марса, пишет Metro.

Внимание соцсетей привлекли новые снимки, сделанные марсоходом Perseverance в кратере Джезеро 27 сентября. На одном из кадров виден камень странной формы, который люди сравнили с человеческим лицом.

Однако эксперты утверждают, что это всего лишь кусок осадочного песчаника, типичного для этой области, когда-то затопленной водой.

Явление восприятия знакомых форм в неоднозначных образах называется парейдолия, напомнили специалисты. Ранее ученые также отмечали подобные «лица» на Марсе. Впрочем, увидеть человеческие черты на различных объектах можно не только на Красной планете, но и по всему космосу, рассказали эксперты.

Ранее ученые выяснили, что искать жизнь на Марсе нужно в пыльном льде, где могут обитать фотосинтезирующие микробы.