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В Воронежской области на шесть минут объявили ракетную опасность

Губернатор Воронежской области Гусев предупредил жителей о ракетной опасности

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Depositphotos

Ракетную опасность объявили на территории Воронежской области на шесть минут. О введении особого режима и его последщей отмене в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность!» — говорится в заявлении, опубликованном в 12:14 мск.

На этом фоне глава российского субъекта призвал граждан, которые находились дома, пройти в помещения без окон. Тем людям, кто в момент срабатывания сирен был на улице, он рекомендовал зайти в ближайшее здание или найти иное подходящее укрытие.

Позже губернатор сообщил об отмене ракетной опасности. Особый режим прекратил действовать в 12:20 мск.

В ночь на 8 декабря в регионах РФ перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом шесть из них сбили в небе над Воронежской областью.

Комментируя ситуацию, Гусев заявил, что в результате падения обломков дронов на территории одного из районов загорелся промышленный объект. Сотрудники экстренных служб оперативно потушили огонь, никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Воронежской области во время атаки украинского БПЛА пострадал местный житель.

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