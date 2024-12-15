Форвард «Зенита» стал лучшим футболистом России по системе «гол+пас» в высших лигах мира

Форвард петербургского «Зенита» Максим Глушенко стал лучшим футболистом России по системе «гол+пас» в высших лигах мира в 2024 году, передает Transfermarkt.

Глушенков в 2024 году забил 12 мячей и сделал 14 результативных передач во всех клубных соревнованиях. Второе место занял форвард брестского «Динамо» Егор Корцов (17+7). Замкнул тройку сильнейших игрок минского «Динамо» Константин Тюкавин (16+7).

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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