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В Британии врачам скорой помощи рекомендовали схему «брось и иди»

В Великобритании врачам скорой помощи рекомендовали внедрить схему «брось и иди»

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Shutterstock

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании призвала врачей скорой помощи внедрить в работу схему «брось и иди» (drop and go), которая позволит быстрее выезжать на вызовы к пациентам с инфарктами, инсультами и другими серьезными состояниями. Об этом сообщает The Times.

Данная схема уже используется в Лондоне. Она подразумевает, что бригады скорой помощи могут не дожидаться госпитализации и уезжать по другим вызовам через 45 минут ожидания в клиниках.

Утверждается, что безопаснее оставлять больных в коридоре больницы, даже если они еще не госпитализированы, чем рисковать задержками при оказании неотложной помощи, угрожающей жизни.

Однако некоторые врачи скорой помощи считают недопустимым бросать пациентов без обследования и надлежащей процедуры передачи врачам больницы.

До этого в Великобритании в графстве Лестершир пенсионерка с пневмонией три часа ждала скорую помощь, которая так и не приехала, спасти женщину не удалось.

Ранее в РФ решили изменить госгарантии оказания медпомощи.

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