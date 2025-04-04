Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Турции заявил, что соглашение по Украине будет лучше продолжения конфликта

Фидан: любое соглашение по Украине было бы лучше продолжения конфликта
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Любое соглашение, которое завершит конфликт на Украине, было бы лучше его продолжения. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан агентству Reuters.

Он отметил, что особенности сложившейся ситуации «непросты и никогда не будут легкими».

«Будет крайне сложно переварить любое предложение. Но когда мы рассматриваем другой вариант, который несет больше разрушений, я думаю, что любые условия будут более разумными, чем альтернатива», — сказал Фидан.

Глава турецкого МИД заявил, что если будут достигнуты соглашения, которые будут согласованы обеими сторонами, то они, возможно, будут соблюдаться.

Фидан подчеркнул, что Европа не может обеспечить достаточные гарантии безопасности для Украины самостоятельно. По его мнению, для того, чтобы боевые действия не возобновились, нужен фактор сдерживания.

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым, в ходе которой было проведено обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами