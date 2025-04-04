МИД Турции заявил, что соглашение по Украине будет лучше продолжения конфликта

Фидан: любое соглашение по Украине было бы лучше продолжения конфликта

Любое соглашение, которое завершит конфликт на Украине, было бы лучше его продолжения. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан агентству Reuters.

Он отметил, что особенности сложившейся ситуации «непросты и никогда не будут легкими».

«Будет крайне сложно переварить любое предложение. Но когда мы рассматриваем другой вариант, который несет больше разрушений, я думаю, что любые условия будут более разумными, чем альтернатива», — сказал Фидан.

Глава турецкого МИД заявил, что если будут достигнуты соглашения, которые будут согласованы обеими сторонами, то они, возможно, будут соблюдаться.

Фидан подчеркнул, что Европа не может обеспечить достаточные гарантии безопасности для Украины самостоятельно. По его мнению, для того, чтобы боевые действия не возобновились, нужен фактор сдерживания.

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым, в ходе которой было проведено обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.