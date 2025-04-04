ВСУ нанесли удар дроном по электроподстанции в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые Украиной обязательства.

Губернатор рассказал, что при атаке FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района была повреждена электроподстанция. Было нарушено энергоснабжение местных жителей. Пострадавших в результате атаки нет, ведутся восстановительные работы.

Также Богомаз сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по сельхозпредприятию в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате атаки было повреждено здание фермы и трактор. Кроме того, в поселке Белая Березка Трубчевского района во время атаки украинского ударного беспилотника был поврежден внутренний газопровод низкого давления.

Ранее в России подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.