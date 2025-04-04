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Шевченко объяснил проигрыш на выборах УЕФА

Шевченко: меня и Украину не хотят видеть в исполкоме УЕФА из-за политики
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Reuters

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко заявил, что проиграл на выборах в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за политики. его слова приводит пресс-служба организации.

«В последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось последующими событиями на самом конгрессе. Мы не изменим свою позицию и продолжим реформы в нашем футболе», — заявил Шевченко.

3 марта на конгрессе УЕФА в Белграде были избраны семь человек. Шевченко в их число не попал.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Украина попросила УЕФА не возвращать российские клубы и сборную.

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