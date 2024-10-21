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На Урале задержали подпольных золотодобытчиков с золотом на 300 млн рублей

На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков 41 кг золота на 300 млн рублей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России на Урале изъяла 41 кг самородков и слитков золота на 300 млн рублей у подпольных золотодобытчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В Челябинской области задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 кг на сумму около 300 млн рублей. Также было изъято оборудование для добычи драгоценного металла.

В июле в республике Дагестан правоохранители задержали пассажира, который собирался покинуть Россию с десятками килограммов контрабандного золота. В спецоперации принимали участие сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и представители регионального УФСБ РФ. Мужчина вез драгоценные слитки и украшения в специальном корсете, спрятанном под одеждой.

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