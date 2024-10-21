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Тигр разорвал фермера и спровоцировал протесты у местных жителей

В Индии тигр напал на фермера и разозлил местных жителей

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В Индии местного жителя не смогли спасти после встречи с тигром. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в заповеднике Пенч. Мужчина направлялся на территорию своих посевов, где он выращивал хлопок и рис. Когда он шел по дороге, из кустов выпрыгнул тигр и серьезно травмировал человека.

Заметив, что мужчина не вернулся домой, местные жители начали поиски и нашли его, но помощь ему не помогла. За последние восемь месяцев на этой территории зарегистрировали шесть подобных случаев, этот стал седьмым.

После последнего инцидента ситуация с нападениями тигров возмутила население, и они обвинили власти в неспособности контролировать тигров. Местные жители разгромили автомобиль, который использовали работники заповедника, и на ситуацию обратили внимание в полиции.

Помимо этого, граждане недовольны тем, что местные власти не идентифицируют опасных хищников, несмотря на то, что у них для этого есть база данных. Например, тигр, который нападал на людей, до сих пор гуляет по заповеднику. По мнению граждан, властям стоит усилить пешее патрулирование.

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