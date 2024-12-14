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В Челябинской области во время семейной ссоры девушка выпала из окна

В Челябинской области беременная девушка выпала из окна во время ссоры с мужем

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Челябинской области получила серьезные травмы, пытаясь напугать мужа, спасти ее не удалось. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Нагайбакском районе. По данным источника, в этот день супруг хотел пойти к друзьям, но 22-летняя беременная жена его не отпускала. Она заперла квартиру и забрала ключ, затем подошла к окну, случайно оступилась, окно разбилось, и девушка упала.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Родственники уверены, что инцидент – случайность.

Известно, что молодые люди снимали квартиру, глава семьи является участником спецоперации и приехал в отпуск. Супруги познакомились незадолго до СВО.

«Поженилась в прошлый отпуск мужчины. Именно тогда девушка поняла, что находится в положении», – сообщается в публикации.

Ребенок, которого потеряла девушка, был для семьи желанным, каких-либо ссор между супругами не было.

Ранее в Кургане пятилетняя девочка попала в больницу, выпав из окна детского сада.

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