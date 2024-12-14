Названы два самых креативных футболиста чемпионата России

Бывший защитник сборной России и клубов Премьер-лиги Владимир Гранат назвал двух самых ярких креативных футболистов российского чемпионата в текущем сезоне.

«Батраков — самый креативный в РПЛ, конечно же. Он выделяется на фоне остальных игроков. У него нестандартные действия и ходы на футбольном поле. В таком молодом возрасте показывает взрослую игру. Кто главный конкурент у него? На пятки ему наступает Барко. Он сразу влился в команду, ведет спартаковскую игру. Его тоже можно отметить», — отметил Гранат в разговоре с Legalbet.

19-летний Батраков, воспитанник московского «Локомотива», провел в нынешнем сезоне 17 матчей за «железнодорожников» в Российской премьер-лиге, отметившись в них десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Красно-зеленые идут на четвертом месте в турнирной таблицы, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре балла.

Купленный летом «Спартаком» 25-летний аргентинец Эсекиель Барко также сыграл в 17-ти встречах, забив восемь мячей и сделав шесть результативных передач. «Спартак» выдал мощный финиш первой части сезона, выиграв шесть матчей подряд и выйдя на третье место в турнирной таблице, отставая от лидеров на два очка.

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