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Большинство опрошенных россиян надеются на перемены к лучшему в 2025 году

ВСК: почти 60% опрошенных россиян с оптимизмом ждут наступления 2025 года

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China News Service/VCG/Reuters

Около 60% опрошенные россиян с оптимизмом ждут 2025 год и надеются на перемены к лучшему во всех сферах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов страхового дома ВСК.

Исследование показало, что 59% с оптимизмом ожидают наступления нового года. Еще 20% считают, что следующий год будет в целом похож на предыдущий, но не ждут тревожных событий.

Среди основных планов россиян на следующий год самыми популярными стали: учиться новой специальности (12,5%), оформить или закрыть ипотеку (12%), закончиться учебу, получить диплом (8,3%), сменить профессию (7,5%) и пожениться (5,8%).

Также выяснилось, что 40% опрошенных россиян в следующем году не планируют никуда ехать. Почти четверть опрошенных все же планируют поездки по России, а 9% хотя бы раз за год собираются уехать за рубеж.

Опрос также показал, что около 44% россиян считают 2024 год не оправдавшим их ожиданий. Однако 12,5% респондентов, наоборот, остались довольны переменами и считают, что итоги года даже превзошли все их прогнозы. Для 41% респондентов год был скорее тревожным, но 31% россиян считают, год прошел без каких-либо ярких событий и происшествий.

Ранее стало известно, сколько россиян ждут улучшения материального положения после Нового года.

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