В Азербайджане прокомментировали информацию о продаже российского газа Западу

Информация о том, что Азербайджан продает российский газ западным странам, является дезинформацией. Об этом заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев, его цитирует агентство «Прайм».

«Заявления о продаже Азербайджаном российского природного газа Западу — яркий пример откровенной дезинформации», — сказал он, добавив, что Азербайджан не продает российский газ западным государствам.

2 декабря госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что страна начала поставки природного газа в Словакию, поставка осуществляется в рамках сотрудничества компаний на основе «краткосрочного пилотного контракта». Отмечалось, что Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ. Уточнялось, что кроме нее Баку поставляет этот вид топлива Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии и Северной Македонии.

Ранее Алиев заявил о просьбах поставлять азербайджанский газ в Европу.