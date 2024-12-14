Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Азербайджане прокомментировали информацию о продаже российского газа Западу

Помощник президента Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу

close
Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Информация о том, что Азербайджан продает российский газ западным странам, является дезинформацией. Об этом заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев, его цитирует агентство «Прайм».

«Заявления о продаже Азербайджаном российского природного газа Западу — яркий пример откровенной дезинформации», — сказал он, добавив, что Азербайджан не продает российский газ западным государствам.

2 декабря госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что страна начала поставки природного газа в Словакию, поставка осуществляется в рамках сотрудничества компаний на основе «краткосрочного пилотного контракта». Отмечалось, что Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ. Уточнялось, что кроме нее Баку поставляет этот вид топлива Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии и Северной Македонии.

Ранее Алиев заявил о просьбах поставлять азербайджанский газ в Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами