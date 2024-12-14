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В Волгоградской области прохожий спас четырех школьников, провалившихся под лед

В Волгоградской области спасли четырех школьников, провалившихся под лед

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Телеграм-канал «ГУ МВД России по Волгоградской области»

В Михайловке Волгоградской области случайный прохожий вытащил из ледяной воды школьников, которые гуляли по тонкому льду пруда. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 12 декабря. Четверо подростков 14, 13, 12 и 10 лет отправились на прогулку. Дети решили перейти замерзший пруд по льду, на середине водоема лед не выдержал веса одного из них и проломился. Ребенок потянул за собой своих товарищей.

Свидетелем происшествия стал молодой человек, который бросился им на помощь и вытащил из водоема. Вместе с другими очевидцами спаситель отнес ребят в помещение расположенного рядом магазина, после чего сообщил о произошедшем в экстренные службы. Школьники госпитализированы, подробности о их состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Мурманской области прохожий спас ребенка, провалившегося в яму с ледяной водой.

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