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В центре Москвы загорелся ретро-автомобиль 1978 года

В Москве на Смоленской площади загорелся автомобиль

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Илья Питалев/РИА Новости

В центре Москвы на Смоленской площади загорелся автомобиль. Об этом сообщает РБК.

На месте в данный момент работают пожарные. На распространенных кадрах виден горящий ретро-автомобиль бутылочного цвета. Причина возгорания неизвестна.

По данным канала «Осторожно, Москва», горящая машина — Mercury Grand Marquis 1978 года.

В Telegram-канале МЧС Москвы сообщили, что пожар был потушен.

«На Садовом кольце загорелась легковушка. Пожарные оперативно потушили автомобиль. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

20 октября сообщалось, что на Горьковском шоссе недалеко от Ногинска столкнулись грузовик и «Газель». По данным МЧС, ДТП произошло в городском округе Богородский, на 55 км трассы М-7 перед поворотом на Красный Электрик. После столкновения машины загорелись, к тушению огня привлекли восемь пожарных и две единицы техники. Трассу М7 в сторону области пришлось перекрыть. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге сняли на видео автобус, который не остановился после возгорания.

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