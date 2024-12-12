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Жительница Сочи, которой жених сломал челюсть накануне свадьбы, вышла за него замуж

В Сочи избитая женихом накануне свадьбы невеста простила его и вышла замуж

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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

В одном из сочинских ЗАГСов расписались жених и невеста, которой он сломал челюсть накануне свадьбы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству в прокуратуре Краснодарского края, свадьба пары была запланирована на 5 декабря, но за день до жених поссорился со своей невестой и несколько раз ударил девушку кулаком в лицо во время подготовки торжества. Пострадавшая получила перелом челюсти. Из-за случившегося свадьбу перенесли, позже молодожены помирились и расписались, а сейчас уже планируют первенца.

Об избиении, произошедшем на прошлой неделе, стало известно 11 декабря.
Сообщалось, что в отношении сочинца было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. В надзорном ведомстве уточнили, что конфликт между женихом и невестой случился, когда девушка попросила возлюбленного позвонить в ресторан, чтобы уточнить детали, но тот отказался, все закончилось потасовкой. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее на Алтае жена простила мужа, который душил ее, сдавив горло ногой.

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