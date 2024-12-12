Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Барнауле

Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет», — отмечается в сообщении.

До этого сотрудники МЧС локализовали пожар в Барнауле на 3 тыс. квадратных метров. На месте инцидента обрушилась кровля здания.

12 декабря в Барнауле загорелся склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. МЧС опубликовало кадры с места возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 8 ноября в Барнауле загорелся гаражный бокс на улице Попова. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. На момент локализации возгорания на месте работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

Ранее в Калининграде загорелся судоремонтный завод «Преголь».