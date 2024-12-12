Ермак заявил, что Трамп относится к Зеленскому «с большим уважением»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что избранный президент США Дональд Трамп с большим уважением относится к Владимиру Зеленскому и стране в целом. Его слова приводит «Общественные новости».

«Трамп с большим уважением относится и к Зеленскому, и к Украине, он хочет завершить войну справедливым миром», — указал Ермак.

В то же время он заметил, что на данный момент у избранного президента США нет конкретного плана по завершению конфликта, однако существуют несколько позиций, которые обсуждаются.

До этого Трамп в интервью журналу Time раскритиковал решение Владимира Зеленского о нанесении ракетных ударов вглубь России, назвав его «глупым». По словам избранного президента США, подобные действия являются самой опасной ситуацией на данный момент.

В том же интервью он не стал прямо отвечать на вопрос о том, сократит ли он помощь Украине за отказ от заключения мира с РФ.

Ранее Трамп рассказал , собирается ли «бросать» Украину.