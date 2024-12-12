Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ермак заявил, что Трамп относится к Зеленскому «с большим уважением»

Глава ОП Ермак: Трамп с большим уважением относится к Зеленскому и Украине

close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что избранный президент США Дональд Трамп с большим уважением относится к Владимиру Зеленскому и стране в целом. Его слова приводит «Общественные новости».

«Трамп с большим уважением относится и к Зеленскому, и к Украине, он хочет завершить войну справедливым миром», — указал Ермак.

В то же время он заметил, что на данный момент у избранного президента США нет конкретного плана по завершению конфликта, однако существуют несколько позиций, которые обсуждаются.

До этого Трамп в интервью журналу Time раскритиковал решение Владимира Зеленского о нанесении ракетных ударов вглубь России, назвав его «глупым». По словам избранного президента США, подобные действия являются самой опасной ситуацией на данный момент.

В том же интервью он не стал прямо отвечать на вопрос о том, сократит ли он помощь Украине за отказ от заключения мира с РФ.

Ранее Трамп рассказал , собирается ли «бросать» Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами