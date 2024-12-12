Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новые микророботы смогут доставлять лекарства точно к опухолям

Science Robotics: созданы новые микророботы для адресной доставки лекарств

close
Hong Han/Medical Xpress

Ученые из Калифорнийского технологического института создали микророботов, способных точно доставлять лекарства в нужные участки тела. Работа опубликована в журнале Science Robotics.

Микророботы представляют собой сферические структуры из гидрогеля и способны переносить терапевтические препараты. Для их создания ученые использовали методику двухфотонной полимеризации, которая позволяет «печатать» структуры с точностью до нанометров. Это позволило сформировать сферы диаметром около 30 микрон (примерно толщина человеческого волоса).

Микророботы оснащены микрополостями, которые удерживают пузырьки воздуха, необходимые для их движения. Под воздействием ультразвука эти пузырьки вибрируют, создавая потоки жидкости, которые толкают роботов к цели. Передвижение устройств можно отслеживать в реальном времени с помощью ультразвукового сканирования, что упрощает контроль и корректировку лечения.

Микророботы уже прошли испытания на лабораторных мышах с опухолями мочевого пузыря. Они помогли уменьшить новообразования значительно эффективнее, чем традиционные методы. Следующим этапом работы исследователей станет тестирование технологии на людях.

Ученые уверены, что в будущем их разработка сможет использоваться для лечения различных заболеваний.

Ранее ученые наблюдали необычные движения в молекулах углеводородов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами