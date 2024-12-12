Клуб РПЛ смирился с вылетом в Первый дивизион

Владимир Слишкович сохранит пост главного тренера «Оренбурга» в случае вылета команды из РПЛ. По информации источника Legalbet, президент клуба Василий Еремякин верит в способности боснийского специалиста и не планирует прекращать сотрудничество с ним.

Сообщается, что глава «Оренбурга» видит в Слишковиче нового Марцела Личку, который до прихода в столичное «Динамо» как раз ярко проявил себя в оренбургской команде, выстроив коллектив с симпатичным футболом. Еремякина привлекают в Слишковиче также отсутствие связей с агентскими группами, европейский менталитет, а также знание русского языка. Он продолжит работу в клубе, только если не захочет уйти из него сам.

При этом руководство «Оренбурга» вроде бы смирилось с неизбежным вылетом из Премьер-лиги по итогам чемпионата. Сейчас команда располагается на последнем месте, набрав всего восемь очков за 18 туров. При этом свою единственную победу «Оренбург» одержал еще в игре самого первого тура над московским «Спартаком» (2:0).

Слишкович возглавил «Оренбург» 7 октября. Ранее он работал в РПЛ сначала в штабе Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а затем исполнял обязанности главного тренера после отставки испанца и до конца прошлого сезона.

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