Площадь пожара в Новосибирске выросла до 5 тыс. «квадратов»

Площадь пожара на складе в Новосибирске выросла до пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте происшествия работают 98 человек и 30 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в горящем здании частично обрушилась крыша. Ведомство добавило, что информация о пострадавших не поступала.

Вечером во вторник, 12 декабря, стало известно, что на одном из складов Новосибирска произошло возгорание на площади 3 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. На место происшествия вызвали пожарный поезд.

Практически одновременно пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Барнауле. МЧС опубликовало кадры с места возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из башен «Москвы-Сити».