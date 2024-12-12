Звезда «Доктора Хауса» вспомнила об угрозах от фанатов из-за ее роли в сериале

Звезда «Доктора Хауса» Оливия Уайлд вспомнила, что оказалась вынуждена ходить с охраной на съемках шоу из-за угроз от фанатов сериала. Ее слова передает Variety.

В студию, рассказала Уайлд, поступали «безумные угрозы» из-за того, что у ее героини Реми (она же — Тринадцать) были отношения с темнокожим персонажем доктором Эриком Форманом. Его в сериале сыграл актер Омар Эппс.

Уайлд объяснила, что межрасовые отношения были шокирующими для того времени, что вызвало негодование у зрителей. Также ее героиню критиковали за бисексуальность.

В той же беседе Оливия Уайлд рассказала, что мечтала стать актрисой с трех лет. Она отказалась от учебы в колледже, чтобы уехать в Голливуд в возрасте 18 лет.

«Но я сказала себе, что если через год ничего не получится, то вернусь. Мне повезло, я начала работать», — поделилась знаменитость.

Недавно актриса Анджелина Джоли призналась, что мечтала стать директором бюро ритуальных услуг. По словам знаменитости, она выбрала эту профессию после кончины своего дедушки. Джоли осталась недовольна прощальной церемонией, которая не выглядела как «праздник жизни».

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый обогнал Леонардо Ди Каприо по популярности.