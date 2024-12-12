В Липецке полицейский выстрелил в приятеля в служебной машине

СК Липецка возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который из табельного оружия выстрелил в своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 12 декабря в Тербунах. Полицейский-водитель находился вместе со своим знакомым в салоне служебного автомобиля. В какой-то момент мужчина произвел случайный выстрел и попал в приятеля.

Пострадавшего 23-летнего мужчину госпитализировали, но, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. По факту произошедшего в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых мужчины и женщины. Между хозяином дома и гостем случился конфликт на почве ревности к их общей подруге. Обвиняемый взял охотничье ружье и выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее россиянин обстрелял из строительного пистолета знакомого, приревновав его к возлюбленной.