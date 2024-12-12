Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецке полицейский выстрелил в приятеля в служебной машине

В Липецке полицейский по неосторожности выстрелил в знакомого

close
Следственное управление СК РФ по Липецкой области

СК Липецка возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который из табельного оружия выстрелил в своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 12 декабря в Тербунах. Полицейский-водитель находился вместе со своим знакомым в салоне служебного автомобиля. В какой-то момент мужчина произвел случайный выстрел и попал в приятеля.

Пострадавшего 23-летнего мужчину госпитализировали, но, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. По факту произошедшего в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых мужчины и женщины. Между хозяином дома и гостем случился конфликт на почве ревности к их общей подруге. Обвиняемый взял охотничье ружье и выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее россиянин обстрелял из строительного пистолета знакомого, приревновав его к возлюбленной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами