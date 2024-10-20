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В Новосибирской области поезд сбил юношу, шедшего по путям

В Новосибирской области юноша попал под поезд, спасти его не удалось

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Shutterstock/Malbert

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования молодого человека на железной дороге, юношу сбил поезд. Об этом сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел утром 20 октября на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги. 19-летний юноша шел вдоль железнодорожных путей, машинист локомотива, увидев человека, несколько раз подавал звуковые сигналы.

Молодой человек не заметил поезд и не отреагировал на предупреждения. Экстренное торможение не помогло, юноша оказался под колесами поезда, спасти его не удалось. По факту произошедшего СК на транспорте проводит доследственную проверку.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Чувашии водитель не заметила красный свет из-за солнца и столкнулась с поездом.

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