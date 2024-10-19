В цехе по производству окон в Ростове-на-Дону ликвидировали пожар

В Ростове-на-Дону спасатели ликвидировали возгорание кровли цеха по производству металлопластиковых окон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Ростовской области.

Отмечается, что в 15:30 была объявлена полная ликвидация возгорания.

Днем в субботу, 19 октября, сообщалось, что в промзоне Ростова-на-Дону произошел взрыв. По данным местных Telegram-каналов, взрыв произошел на территории машиностроительного завода, расположенного в западном жилом массиве города. На месте происшествия наблюдались клубы черного дыма. В МЧС уточняли, что пожар возник в помещении по улице 2-я Краснодарская. Сообщалось, что возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров Информация о пострадавших не поступала.

15 сентября в пресс-службе МЧС России сообщали, что в Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами.

Ранее в Калининградской области произошел пожар в ангарах пищевого завода.