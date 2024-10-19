В Киевской области зафиксировали несколько взрывов

Взрывы произошли на территории Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале военной администрации региона.

Из заявления следует, что в украинском субъекте сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время на территории Киевской области действует воздушная тревога.

«Просим всех оставаться в укрытиях», — добавили власти.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что сирены в Киевской области сработали в 1:27 (совпадает с мск). Также сейчас особый режим действует в столице и еще 10 регионах страны — Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях.

16 октября в Тернопольской области, расположенной на западе Украины, зафиксировали масштабный пожар на одном из промышленных объектов. Как написал глава военной администрации региона Вячеслав Негода в личном Telegram-канале, незадолго до этого на территории строения произошли несколько взрывов.

Ранее в Николаевской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.