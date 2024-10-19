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Москвичей ждут 10°C и северный ветер 19 октября

Гидрометцентр сообщил, что в субботу температура в Москве поднимется до 10°C

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В субботу, 19 октября, температура в столице поднимется до 10°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет переменная облачность, без осадков. Температура будет колебаться в диапазоне от 8°C до 10°C. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, а ветер в 3-8 м/с будет дуть с севера. При этом в ночь на воскресенье температура может снизиться до 2°C.

На следующей неделе температура в столице днем поднимется до 13°C, а ночью опустится до 6°C, утверждает главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Дожди не прогнозируются, атмосферное давление будет падать из-за смещения антициклона. Макарова добавила, что во второй половине недели москвичи смогут увидеть на небе больше облаков. Местами будут осадки, а температура поднимется до 6–11°C днем и 5°C — ночью. Синоптик также обратила внимание на то, что такие показатели на три градуса выше климатической нормы.

Ранее Москву заволокло «радиационным» туманом.

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