В ЕС не верят в наличие у Трампа четкого плана по Украине

Европейские чиновники считают, что у избранного президента США Дональда Трампа нет четкого плана по Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц Евросоюза.

По их словам, после выборов Трамп задавал им вопросы по поводу конфликта на Украине и интересовался их мнением по вопросу урегулирования ситуации.

«Европейские чиновники заявили, что... они не думают, что у него сформировался четкий план по поводу того, что делать», — отмечается в материале.

Источники газеты сообщили, что если военные стран ЕС отправятся на Украину, то будут действовать в рамках миротворческой миссии, отслеживая прекращение огня. Европейские военные не будут участвовать в операции НАТО на Украине, подчеркнули собеседники издания.

12 декабря Трамп заявил, что намерен заключить сделку по урегулированию конфликта Москвы и Киева, и единственный способ сделать это — не бросать Украину.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, писало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее в Госдуме раскритиковали план Трампа по Украине.